» » "По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет". "Рубин" спародировал "Матч ТВ"

"По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет". "Рубин" спародировал "Матч ТВ"

"Рубин" в своем твиттере объявил, что больше не будет выпускать видео из раздевалки после матчей.
Фото: ФК "Рубин"
"По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет", - говорится в сообщении.

Это отсылка к "Матч ТВ", который сообщил об отмене трансляции матча квалификации Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар".

"По независящим от канала причинам трансляция матча "Порту" - "Краснодар" не состоится", – говорилось в заявлении "Матч ТВ".



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Теги: Рубин
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