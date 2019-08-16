"По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет". "Рубин" спародировал "Матч ТВ"

Это отсылка к "Матч ТВ", который сообщил об отмене трансляции матча квалификации Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар".
"По независящим от канала причинам трансляция матча "Порту" - "Краснодар" не состоится", – говорилось в заявлении "Матч ТВ".
КДК РФС оштрафовал:— «Рубин» Казань (@fcrk) August 16, 2019
1??Романа Шаронова за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера ФК «Рубин»
2??ФК «Рубин» за действия по систематическому представлению Романа Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера pic.twitter.com/cGx9Dgh85m