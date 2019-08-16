"По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет". "Рубин" спародировал "Матч ТВ"

"Рубин" в своем твиттере объявил, что больше не будет выпускать видео из раздевалки после матчей.



Фото: ФК "Рубин"

КДК РФС оштрафовал:



1??Романа Шаронова за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера ФК «Рубин»



2??ФК «Рубин» за действия по систематическому представлению Романа Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера pic.twitter.com/cGx9Dgh85m — «Рубин» Казань (@fcrk) August 16, 2019

"По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет", - говорится в сообщении.Это отсылка к "Матч ТВ", который сообщил об отмене трансляции матча квалификации Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар"."По независящим от канала причинам трансляция матча "Порту" - "Краснодар" не состоится", – говорилось в заявлении "Матч ТВ".