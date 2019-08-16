"Оренбург" и "Сочи" сыграли вничью

В матче 6-го тура "Оренбург" дома сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1.



Чемпионат России



6 тур



Голы: Калугин, 46 (автогол), Полоз, 68 (пенальти)



"Оренбург": Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Чуканов, Деспотович.



"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Новосельцев (Лагатор, 70), Калугин (Карапетян, 54), Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой (Бурмистров, 78), Нобоа, А. Заболотный.



Предупреждения: Новосельцев, 19, Аюпов, 22, Мишкич, 42, Цаллагов, 63, Деспотович, 84

