В матче 6-го тура "Оренбург" дома сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1.
Чемпионат России
6 тур
Голы: Калугин, 46 (автогол), Полоз, 68 (пенальти)
"Оренбург": Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Чуканов, Деспотович.
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Новосельцев (Лагатор, 70), Калугин (Карапетян, 54), Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой (Бурмистров, 78), Нобоа, А. Заболотный.
Предупреждения: Новосельцев, 19, Аюпов, 22, Мишкич, 42, Цаллагов, 63, Деспотович, 84
"Оренбург" и "Сочи" сыграли вничью
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