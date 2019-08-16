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Ещенко - о лесных пожарах: все говорят, мол, экономически невыгодно, но людям же нечем дышать

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением насчёт лесных пожаров в России и реакции на них государства
Фото: официальный сайт "Спартака"
- Я долго живу в Москве, но считаю себя сибиряком. Это мой дом, моя родина.

Каждый год приезжаю сюда [в Иркутск], провожу благотворительный турнир. С мэром играем за одну команду против ветеранов футбола. В последний раз он мне предложил по центру пройтись, посмотреть, как что.

Как здесь? Город он на то и город, чтобы все было хорошо. А вот дальше – лес, Байкал.

Я подписывал петиции насчет пожаров, и гринписовские, и когда китайцы хотели у нас завод строить на Байкале.

Озеро же – народное достояние, как его можно кому-то отдавать? И так лес продаем, а он потом горит.

У меня есть друзья, которые живут там, следят за ситуацией, рассказывают. Ну не могли эти пожары начаться вот просто так. И раньше летом лес, бывало, горел, но не в таких масштабах.

Есть подозрения, что за этим могут стоять какие-то бизнесмены, которым в последнее время государство перекрывает кислород и запрещает просто так все вырубать.

Связь? Если лес горит и вымирает, значит, его уже просто необходимо рубить – и все. А здесь речь о тысячах гектаров. Еще вот недавно было видео в инстаграме, как поймали китайцев, которые специально поджигали траву.

По их логике все делалось во благо, чтобы старая трава ушла и новая росла. Но ветер разносит пламя – и пожар уже не остановить. Этим должны правоохранительные органы заниматься – изучать, расследовать.

Пожары начали тушить только после петиций? Я этого не понимаю. Если у МЧС есть самолеты B-200, которые могут точечно сбрасывать тонны воды, то почему их сразу не использовать? Все говорят, мол, экономически невыгодно, но людям же нечем дышать, огромные площади горят.

Это чрезвычайная ситуация и с ней надо было бороться. А так получается, лес горит и вырубается, уровень воды в Байкале падает, омуля толком нет в продаже, - приводит слова Ещенко "Чемпионат".


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Теги: Ещенко Спартак
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