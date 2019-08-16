Ещенко - о лесных пожарах: все говорят, мол, экономически невыгодно, но людям же нечем дышать

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поделился мнением насчёт лесных пожаров в России и реакции на них государства

Фото: официальный сайт "Спартака"