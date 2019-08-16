Карасев рассудит дерби "Спартак" - ЦСКА вместо Еськова

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В связи с травмой Алексея Еськова дерби, которое состоится на стадионе "Открытие Арена" 19 августа, будет судить Сергей Карасев.Обновленный состав судейской бригады выглядит так: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).