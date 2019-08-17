«Ахмат» остановил «Зенит», судейством были недовольны все

«Зенит» во второй раз в текущем сезоне потерял очки. На этот раз питерский клуб оступился на «Ахмате», которому пришлось выстроить зелёную стену перед собственными воротами.

Фото - твиттер "Зенита"

? Момент с удалением Ризвана Уциева.

? Согласны с решением арбитра в этом эпизоде?



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? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/UWh6FRzXeT — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019

Усреднённые позиции игроков, слева - "Зенит", справа - "Ахмат"

Тепловая карта, слева - "Зенит", справа - "Ахмат"

Примечательно, что «Зенит» в шести стартовых турах РПЛ уже во второй раз играет вничью на своём поле. И этой осечкой питерцы могут быть недовольны даже больше, чем ничьей с «Краснодаром». На этот раз «Зенит» играл в большинстве практически все 90 минут, но так и не сумел извлечь из этого пользу.На первый план в этом матче довольно неожиданно вышла судейская бригада Алексея Матюнина. Удивительно, но по итогам встречи недовольны остались обе стороны. А началось всё на 7-й минуте, когда Александр Ерохин, убегая один на один с голкипером «Ахмата», упал на газон. Сзади Ерохина бежал Ризван Уциев, который в итоге был удалён за фол последней надежды.Как показалось по повтору, Ерохин и вовсе споткнулся, зацепив собственную ногу. Тем не менее, Матюнин остановил игру и показал игроку грозненцев красную карточку. При этом судья отменил гол «Зенита», который был забит чисто. После падения Ерохина мяч подхватил Сердар Азмун, который и отправил его уже в пустые ворота, обыграв Виталия Гудиева.Наверное, за удаление Уциева критиковать судью не стоило. Всё-таки в динамике было совершенно невозможно разобраться, упал ли Ерохин сам или же ему помог соперник. Гораздо интереснее то, что арбитр остановил встречу и лишил «Зенит» гола. Получается, что в данном случае судья навредил обеим командам.Опять же, случившееся — не грубейшая ошибка арбитра, а обстоятельства, в которые судью ставит отсутствие VAR. Совершенно непонятно, как в чемпионате страны, в которой проходил год назад чемпионат мира, может быть такая ситуация с системой VAR. В чём смысл системы, когда она применяется избирательно на тех или иных матчах?Современный футбол слишком динамичен, чтобы оставлять всё на откуп судьи, да ещё и без права ошибки. В футболе зачастую всё решает один момент, а цена ошибки слишком велика. Пока VAR не появится во всех матчах РПЛ, «дело Матюнина» будет появляться всё чаще и чаще.Оказавшись в меньшинстве уже на седьмой минуте, «Ахмат» начал играть ультраконсервативно. На позицию Уциева фактически был передвинут Денис Глушаков, который провёл весьма посредственный матч. Пока Рахимов не укрепил оборону, через фланг Глушакова «Зенит» регулярно проводил опасные атаки, а сам Денис допустил чудовищное количество брака (лишь 60% передач бывшего капитана «Спартака» были точными).«Ахмат» фактически отказался от контригры. Особенно это было актуально во втором тайме, когда грозненцы защищались числом и умением. «Зенит» в итоге нанёс 22 удара по воротам соперника, но нельзя было сказать, что «Ахмат» отскочил. По большому счёту, питерцы, свели большинство атак к банальным забросам мяча в чужую штрафную. И лишь в одном эпизоде Сердар Азмун действительно классно выпрыгнул и пробил головой рядом со штангой.Во втором тайме питерцы всё же забили, сделал это Эмилиано Ригони, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. К слову, представители «Зенита» уже обвинили судей в ошибке, якобы аргентинец находился в правильном положении. И это — ещё один повод вспомнить о VAR.«Зенит» не сумел ничего придумать в матче с командой, которая обороняется глубоко. Действительно, «Ахмат» располагался фактически перед своей штрафной и не использовал высокий прессинг. В итоге грозненцам удалось обезопасить свои ворота, а тепловая карта наглядно показывает явный крен питерцев на фланговые атаки, которые на этот раз не сработали.В концовке матча главный судья вновь оказался на первых ролях. Уже в компенсированное время после потасовки в штрафной «Ахмата» арбитр раздал по карточке игрокам каждой из команд, только вот в составе «Зенита» второй горчичник получил Ярослав Ракицкий, уже отметившийся в протоколе ещё в первом тайме. Удивительно, но Матюнин в кипящем котле эмоций совершенно забыл об этом и не выписал защитнику «Зенита» красную карточку.А вскоре после этого эпизода Матюнин дал свисток и завершил матч. Теперь уже закипели игроки «Зенита», которые посчитали, что арбитр добавил к основному времени слишком мало. Анатолий Тимощук ещё долго показывал судье собственный секундомер, но вряд ли бы что-то изменилось, учитывая насколько беззубо «Зенит» действовал в атаке предыдущие 90 минут.Питерцы сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице, только теперь «Краснодар» отстаёт от лидера уже всего на одно очко. Похоже, что оторваться от преследователей «сине-бело-голубым» пока не удастся.