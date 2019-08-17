Нападающий "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал ничью с "Ахматом" (0:0) в домашнем матче 6-го тура РПЛ.
"Для нас это была не очень хорошая игра. Матч получился вязким. Мы чувствовали давление. "Ахмату" нужно было тянуть время, нам это было неприятно. Поэтому в конце матча вышла потасовка.
По правилам ли был забит первый гол? Это не моя работа. Это работа судей", - цитирует Азмуна Sport24.ru.
Сердар Азмун: "Ахмату" нужно было тянуть время, "Зениту" это было неприятно. Из-за этого и потасовка
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