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Бранислав Иванович: спасибо, что заметили плохую работу судьи. Должен был быть гол, а не удаление

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович подвел итоги матча шестого тура РПЛ с "Ахматом" (0:0). Игрок высказался о судействе, которым остались недовольны, в частности, форвард питерской команды Артем Дзюба и главный тренер Сергей Семак.

"Судья отработал плохо? Спасибо, что заметили. Вообще, игроки обычно не комментируют судейство, так что я бы больше внимания обратил на игру. Матч получился тяжелым. Я поздравляю "Ахмат". Они эту ничью заслужили. И они тоже недовольны судейством.

Игроки "Ахмата" постоянно тянули время. Это их право. Только один человек этому может помешать. Когда ты с самого начала остаешься вдесятером, ты хочешь украсть каждую секунду этого матча, пока счет тебя устраивает. Так что претензий к сопернику у меня вообще нет. Остальное вы видели сами.

В моем понимании в начале матча должен был быть гол, а не удаление. В футболе важны голы. Но я не знаю, как там по правилам. Лучше спросить судью", - цитирует Ивановича Sport24.ru.


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Теги: Иванович Зенит Ахмат
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