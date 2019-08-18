Стали известны стартовые составы казанского "Рубина" и тульского "Арсенала".
"Рубин": Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Игорь Коновалов, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Гранат, Плиев, Агапов, Акбашев, Макаров, Седов, Марков, Микелтадзе.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Берхамов, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.
"Рубин" - "Арсенал": составы команд
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