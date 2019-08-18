Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал поражение команды от "Локомотива" (1:2) в 6-м туре российской Премьер-Лиги.
"Сейчас Хохлова увольнять нельзя, потому что в матче играло восемь новых игроков. К сожалению, не все зависит от Хохлова, также и от генерального директора зависит, что только к шестому туру большинство новичков подошло, и то не в оптимальной форме.
Команда только строится, необходимо подождать. Кроме забитого мяча Филипп больше особо ничем не запомнился, но нужно учитывать его физическое состояние, это касается и Клинтона Н’Жи. Они пока не вписались в игру и не достигли своей лучшей физической формы, на это нужно время", - цитирует Кобелева Sport24.ru.
Андрей Кобелев: сейчас увольнять Хохлова из "Динамо" нельзя. Не все зависит от него
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