Жиго вывел "Спартак" вперёд в матче с ЦСКА (видео)

На 58-й минуте матча между "Спартаком" и ЦСКА красно-белым удалась результативная атака, которую начал своим отбором центральный защитник Самюэль Жиго. Затем француз подключился в центр штрафной и головой успешно замкнул навес с левого фланга в исполнении Андре Шюррле, опередив Ильзата Ахметова.



Гол позволил "Спартаку" открыть счёт и стал для Жиго вторым в этом сезоне: ранее защитник принёс красно-белым минимальную победу над "Сочи" в 1-м туре РПЛ.