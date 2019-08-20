Главный арбитр матча 6-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (2:1) Сергей Карасев оценил игру форварда Андре Шюррле.
"Это настоящий мастер! Сразу видно. Мы об этом говорили еще в перерыве. Когда он получает мяч и даже без него — виден уровень. Чемпионами мира просто так не становятся. Слов лишних здесь не нужно. Очень хорошо, что он к нам приехал", — цитирует Карасева "СЭ".
Сергей Карасев: сразу видно, что Шюррле - настоящий мастер
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