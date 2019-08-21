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Спортивный директор тульского "Арсенала": Бауэр достался нам бесплатно

Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков прокомментировал подписание контракта с 24-летним защитником Робертом Бауэром, ранее выступавшим за "Вердер".

"Бауэр хорошо известен нам. Он долгое время был в сфере нашего внимания. Роберт имеет многолетний опыт выступлений в немецкой Бундеслиге, в частности за бременский "Вердер" и "Нюрнберг". Сыграл там почти 90 матчей, это серьёзный показатель. Это игрок, способный закрыть сразу несколько позиций. Его основное амплуа – крайний защитник, но также он может играть опорного полузащитника.

Важно отметить, что Бауэр достался нам бесплатно как свободный агент. Когда появилась возможность подписать с ним соглашение, мы достаточно оперативно сработали и пополнили состав этим футболистом, заключив с ним долгосрочный контракт", - цитирует Рудакова "Чемпионат".


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Теги: Арсенал Бауэр
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