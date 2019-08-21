Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера команды Сергея Семака на один матч за эпизод с судьей Алексеем Матюниным после субботней встречи 6-го тура премьер-лиги с "Ахматом" (0:0).
Кроме того, по нашей информации, Семак звонил Матюнину с целью извиниться лично, но рефери не ответил и не перезвонил. При этом судья не явился на заседание КДК. Семак не сможет руководить своей командой в субботней игре 7-го тура с "Уфой". Также тренер условно дисквалифицирован на матч 8-го тура со "Спартаком".
"Мы хорошо знаем положения регламента. КДК принял во внимание все обстоятельства, извинения Сергея Богдановича, стиль его общения с судьями и на поле, и вне его. Он никогда никого не оскорблял. Конечно, пропустить один матч — это вызов для нашего тренерского штаба. Семак будет находиться на трибуне", - цитирует Медведева "СЭ".
КДК РФС также оштрафовал "Зенит" на 400 тысяч и наказал дисквалификацией стадиона условно за стычку между ОМОНом и болельщиками во время игры 4-го тура с "Краснодаром".
"Мы все аргументы предоставили. А самое главное — предприняты меры, чтобы в будущем таких инцидентов не происходило", - сказал Медведев.
Александр Медведев: Семак никогда никого не оскорблял. КДК это учел
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