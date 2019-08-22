Реми Кабелла порвал крестообразные связки колена

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (0:4), сообщает RMC.

Фото: skysports.com

После таких травм футболисты восстанавливаются обычно около полугода. Сам французский футболист в инстаграме отметил, что намерен вернуться на поле в конце чемпионата.