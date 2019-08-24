Вадим Евсеев: уйдёт ли Слай? Я уже ответил на ваш вопрос, он не готов. Будет готов - сыграет

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 7-го тура чемпионата России объяснил замены Табидзе и Козлова и ушёл от ответа на вопросы о будущем Слая, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

- С чем связана замена Козлова в перерыве?



- Мы разберём это в коллективе, но я ему это высказал... В простых ситуациях он оказывался во "вне игры".



- Сегодня у вас впервые был новый помощник, можете прокомментировать перераспределение обязанностей в команде?



- Что я могу сказать, если сам Томаров попросил его освободить. Мы с Арсланом Халимбековым в "Амкаре" вместе работали, потом я пригласил его в Хабаровск и теперь сюда.



- Почему в составе не было Слая?



- Он был не готов.



- В прошлом матче Табидзе, как показалось, получил серьёзную травму. Сегодняшняя замена связана с этим?



- Надо сказать спасибо нашим докторам и массажистам, они поставили его не на ноги, а на руку. Была проблема, я им благодарен. Он попросил замену по другой травме - правильно сделал, чтобы не усугублять.



- Слай сыграет в следующем матче?



- Если будет готов сыграет.



- Можете прокомментировать информацию о том, что Слай вообще больше не сыграет за "Уфу", что у него есть 2 варианта продолжения карьеры.



- Я вам ответил на вопрос уже.