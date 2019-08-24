» » Вадим Евсеев: уйдёт ли Слай? Я уже ответил на ваш вопрос, он не готов. Будет готов - сыграет

Вадим Евсеев: уйдёт ли Слай? Я уже ответил на ваш вопрос, он не готов. Будет готов - сыграет

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 7-го тура чемпионата России объяснил замены Табидзе и Козлова и ушёл от ответа на вопросы о будущем Слая, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
- С чем связана замена Козлова в перерыве?

- Мы разберём это в коллективе, но я ему это высказал... В простых ситуациях он оказывался во "вне игры".

- Сегодня у вас впервые был новый помощник, можете прокомментировать перераспределение обязанностей в команде?

- Что я могу сказать, если сам Томаров попросил его освободить. Мы с Арсланом Халимбековым в "Амкаре" вместе работали, потом я пригласил его в Хабаровск и теперь сюда.

- Почему в составе не было Слая?

- Он был не готов.

- В прошлом матче Табидзе, как показалось, получил серьёзную травму. Сегодняшняя замена связана с этим?

- Надо сказать спасибо нашим докторам и массажистам, они поставили его не на ноги, а на руку. Была проблема, я им благодарен. Он попросил замену по другой травме - правильно сделал, чтобы не усугублять.

- Слай сыграет в следующем матче?

- Если будет готов сыграет.

- Можете прокомментировать информацию о том, что Слай вообще больше не сыграет за "Уфу", что у него есть 2 варианта продолжения карьеры.

- Я вам ответил на вопрос уже.


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Теги: Евсеев Уфа Игбун Табидзе Козлов
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