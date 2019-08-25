Александр Самедов: с будущим не определился, сейчас хочу немного отдохнуть (видео)

Бывший полузащитник "Спартака" и "Крыльев Советов" Александр Самедов поделился впечатлениями от первого тайма в исполнении этих команд.- Было волнительно, мне очень приятно. Хочется сказать спасибо болельщикам обеих команд. Да, волновался, но все закончилось и сейчас наслаждаюсь игрой.- Да, свои моменты они не забили, причем очень хорошие моменты. Но вот так вот бывает, не забиваешь ты - забивают тебе.- Конечно, когда вышел на футбольное поле, столько зрителей, немного стало грустно, но на самом деле поднялся, прикольно смотреть, наслаждаться.- Вы знаете, пока нет, наверное, просто хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, с детьми. Так что никуда не тороплюсь. Но в любом случае, через какое-то время, надо будет чем-то заниматься.- Вряд ли, но может быть каким-то функционером.- Судя по тому, как складывался первый тайм, я думал, "Спартак" победит.