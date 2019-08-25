Бывший полузащитник "Спартака" и "Крыльев Советов" Александр Самедов поделился впечатлениями от первого тайма в исполнении этих команд.
- Что внутри чувствуете внутри на "Самара Арене"?
- Было волнительно, мне очень приятно. Хочется сказать спасибо болельщикам обеих команд. Да, волновался, но все закончилось и сейчас наслаждаюсь игрой.
- Что произошло в первом тайме? "Спартак", как минимум, мог забить 3 гола.
- Да, свои моменты они не забили, причем очень хорошие моменты. Но вот так вот бывает, не забиваешь ты - забивают тебе.
- Что сейчас больше испытываете - ностальгию и желание выйти поиграть или облегчение, что можно посмотреть на это с трибуны?
- Конечно, когда вышел на футбольное поле, столько зрителей, немного стало грустно, но на самом деле поднялся, прикольно смотреть, наслаждаться.
- Вы уже определились, чем будете заниматься?
- Вы знаете, пока нет, наверное, просто хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, с детьми. Так что никуда не тороплюсь. Но в любом случае, через какое-то время, надо будет чем-то заниматься.
- Тренером?
- Вряд ли, но может быть каким-то функционером.
- Когда Соболев забил, было больше расстройств?
- Судя по тому, как складывался первый тайм, я думал, "Спартак" победит.
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Александр Самедов: с будущим не определился, сейчас хочу немного отдохнуть (видео)
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