Максим Карпов: в "Спартаке" нет футболистов высочайшего класса (видео)

Защитник самарских "Крыльев" рассказал, чего не хватило его команде в матче против "Спартака" (1:2), и поделился мнением насчёт уровня футболистов "красно-белых"

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- Обидно проигрывать. Заслужили ничью как минимум.Прокомментировать пропущенные мячи? Необязательными они получились. Ошибки? Вы сами всё видели. У нас всегда задача сыграть на ноль. Не получилось сегодня.Играли по зонам или персонально? Сейчас никто не играет каждый с каждым. Не было такого, чтобы закрывать кого-нибудь персонально. Там нет таких футболистов высочайшего класса [у "Спартака"], чтобы вдвоём-втроём его опекать.Нацеленность на Соболева, который играет правее? Он центральный нападающий. Всегда стараемся искать его. Он нападающий, должен забивать голы, что он и делает.- Забитых голов. Судья? У меня нет никаких претензий. Успеем ли восстановиться до "Динамо"? Конечно. Играть всегда приятнее, чем тренироваться, - приводит слова игрока корреспондентИван Долинин.