Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук оценил игру новичка команды Максимилиана Филиппа, который перешел в клуб из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро.
"Да, он не дешевый, потому и должен себя оправдывать сразу. Но то, что Филипп пока физически не готов на 100 процентов — такое имеет место. Сейчас Филипп показывает пока только 50-60 процентов от того уровня, который мы ждем. Ему надо прибавлять в физическом состоянии. Сейчас будет недельная пауза на игры сборных — она пойдет ему в помощь. Так что через две-три недели вы увидите другого футболиста.
В Германии он был вторым на этой позиции после Марко Ройса. Филипп выходил на замену. Могу сказать, что Ройса привезти в Россию практически нереально. У нас нет таких финансовых средств и стимулов, чтобы Ройс захотел сюда приехать. Так что мы нашли того, кто по уровню и деньгам должен нам помочь, что Максимилиан и делает. И я очень рад, что у нас играет такой отличный футболист", - цитирует Орещука "РБ-Спорт".
Роман Орещук: сейчас Филипп показывает 50-60% от того уровня, который мы ждем
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