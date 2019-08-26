Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий после победы над "Оренбургом" (2:1) поделился эмоциями от забитого гола.
"Ребята молодцы, большую работу проделали. Хоть "Оренбург" поджал в конце, но молодцы.
Ткачев скинул мне мяч, я принял, пробил, забил. Конечно, первый гол — стимул для меня совершенствоваться дальше. Если честно, на меня очень сильно давило то, что давно не забивал в официальных играх. Надеюсь, дальше попрет", - цитирует Ломовицкого официальный сайт клуба.
Александр Ломовицкий: надеюсь, дальше попрет
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