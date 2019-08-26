Нобель Арустамян: "Зенит" находится в активной фазе переговоров с "Порту" по трансферу Осарио

Журналист и комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал об интересе "Зенита" к защитнику "Порту" Йордану Осарио.



"Петербуржцы сейчас в активной фазе переговоров с "Порту" по защитнику Йордану Осорио. До сделки еще далеко, но клубы вовсю обсуждают трансфер. С Осорио и его агентами также есть диалог.



Добавлю от себя: вряд ли Осорио рассматривается как игрок основы. Но для обоймы и замены Мевли венесуэлец – достойный вариант", – написал Арустамян в телеграме.