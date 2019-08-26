Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал состав сборной России на матчи отборочного раунда к Евро-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калининград).
"Если кто и засветился в этом году, то это Бакаев! Вопрос в том, что он не играл в сборной раньше. Но он не такой коллективный игрок, как индивидуалисты. Если ему задачу поставить, то он ее однозначно выполнит.
Что касается Соболева, то сейчас много разговоров идет о Чалове. Я полностью согласен с Черчесовым, что Федор — это игрок коллективного футбола, где под его последний удар подстроена игра команды. В свое время у нас две фигуры было — Вагнер Лав и Павлюченко. Первый умел все: принять, обыграть, убежать, забить. А Павлюченко умел забить! Не случайно в Англии Реднапп давал ему играть минут 70, а потом менял, если он не отметился голом, потому что это человек-гол. Я его называю человек-табло.
Приблизительно таким же мне кажется и Соболев. В последнем матче он в очередной раз забил, но вспомните ту атаку! Если бы Ларссон сделал свое дело и не стал пристреливать мяч, то у Соболева вообще не было бы ни одного опасного момента в матче. Это тоже человек, который играет на последнее касание, находится в центре штрафной, ждет везения. Однако для сборной нужен другой игрок. Во-первых, важна сыгранность команды, все-таки он игрок, которого надо обслуживать.
Я думаю, ему рано в сборную. Он мне по большому счету напоминает Чалова. Не будь Фернандеса в ЦСКА, Чалов бы и половину своих голов не забил!", - цитирует Ловчева Sport24.ru.
Евгений Ловчев: Соболев находится в центре штрафной, ждет везения. Сборной нужен другой игрок
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