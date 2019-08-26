Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал в национальную команду нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева для подготовки к матчам пятого и шестого туров отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020 с Шотландией и Казахстаном.
Соболев? Его можно было вызвать, поощрить за его голевую серию, мячи в чемпионате один краше другого, но играл бы он? Тут хотелось бы пожелать ему, чтобы он продолжал играть на таком уровне, вызов в сборную будет вопросом времени, не стоит ни на кого обижаться.
Что касается вызова в сборную Джанаева, то есть определенный кредит доверия к тренеру, его решения можно обсуждать сколько угодно, вызывал он этого футболиста. Я не знаю, чем он руководствовался, поддержать, может, решил, но это вратарь не номер один. Сафонов? Все говорят, что отличная карьера, но последние матчи… Тот же гол с «Локомотивом», может, пусть выдохнет, еще и 4 мяча от "Олимпиакоса", это же не "Барселона"… Конечно, в перспективе он очень сильный вратарь, но иногда залетают курьезные мячи.
Тем для обсуждения может быть масса, но главное — результат. Если в двух матчах добудем 6 очков, то без разницы, с кем мы добились этого, у тренера ответственность за результат. Если у тренера не будет результата, то будем спрашивать", - цитирует Алдонина Sport24.ru.
Евгений Алдонин: можно было поощрить Соболева и вызвать в сборную России
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