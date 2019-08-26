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Герои "Спартака" и ЦСКА, победители "Зенита". Сборная лучших игроков 7 тура

К 7 туру РПЛ не успела снова превратиться в лигу автобусов, потому при составлении сборной тура пришлось наскребать лишнего защитника и отцепить кучу достойных созидателей.
Фото: ПФК ЦСКА
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»)

Голкиперы в этом туре не баловали красивым и значимыми сэйвами, но лучший вратарь текущего сезона снова затащил команду двойным спасением. Если бы не Александр, Канунников или Мияйлович сделали бы счёт 2:1 в другую сторону.

Защитники:

Марио Фернандес (ЦСКА)

Он и так всё время в числе претендентов на попадание в сборную тура, а тут ещё и забивать начал! Но одного гола Марио показалось мало: к нему он добавил ключевое спасение своих ворот и предголевую передачу на Чалова.

Роман Евгеньев («Динамо»)

Один хороший момент с ударом Тетрашвили через зону Евгеньева «Тамбов» всё-таки создал, но в этом туре всего три команды сумели не пропустить, а уфимцы с «армейцами» в нашей сборной будут представлены далее.

Джемал Табидзе («Уфа»)

Уфимцы нейтрализовали очень неудобного соперника во многом благодаря шикарным действиям грузина. Из-за травмы он не доиграл матч до конца, но всё равно успел собрать впечатляющую коллекцию с 77% выигранных единоборств, 8 овладеваниями мяча, 7 отборами, 7 перехватами и 4 подборами.

Евгений Чернов («Ростов»)

Ростовчане часто угрожали воротам «Рубина», но точности им не хватало. На 88-й минуте всё наконец получилось: Чернов с нерабочей правой ноги отлично навесил на Саплинова.

Полузащитники:

Александр Саплинов («Ростов»)

А новое лицо в составе «Ростова» переправил мяч в ворота! Саплинов был на редкость дерзок для новичка премьер-лиги, 22-летний гигант нанёс за игру аж 7 ударов.


Даниил Фомин («Уфа»)

Приятно видеть тут и ещё одного молодого россиянина: Фомин был хорош в центре поля против таких мастеров, как Барриос, и был вознаграждён за труд голевым прорывом. Даниил принёс «Уфе» историческую победу над «Зенитом» и забил уже третий гол в чемпионате, не будучи игроком группы атаки!

Николай Димитров («Урал»)

Болгарин на флажке вырвал путёвку в сборную тура у Шапи, поскольку и результативных очков набрал больше, и победу своей команде принести сумел. Сначала Николай результативно навесил точнёхонько в голову Панюкову, а затем прошиб отличным выстрелом вернувшегося в сборную Джанаева.

Гус Тиль («Спартак»)

Красно-белые провели матч в Самаре с очень серьёзным преимуществом, но перевести его в победный гол смог именно голландец. В концовке, понимая, что этот шанс может стать последним, Гус раскачал Карпова (того, который сказал, что в «Спартаке» нет игроков высочайшего класса) и по-бильярдному закатил мяч в угол.


Нападающие:

Фёдор Чалов (ЦСКА)

Раз уж в сборную России Фёдор не попадает, добро пожаловать к нам в сборную тура. Гол+пас, попадание в штангу, интересные и разнообразные действия – несмотря на небольшой спад в последних матчах, Чалов показал, кто сейчас лучший Фёдор в чемпионате России.

Евгений Луценко («Арсенал»)

Соболев с Шомуродовым снова забили, но гол Евгения оказался уж слишком красив и важен. Мяч Луценко оказался победным: он шикарно развернул Сивакова, дошёл до ворот и внешней стороной стопы вложил мяч прямо в девятку – вряд ли в карьере Луценко случались голы лучше.

Герои "Спартака" и ЦСКА, победители "Зенита". Сборная лучших игроков 7 тура

Тренер: Вадим Евсеев («Уфа»)

Против команды Евсеева говорило всё, начиная от околофутбольных факторов и статистики личных встреч до потери лидера Слая, но уфимцы очень грамотно провели игру, выполнили установку тренера (попробуй тут не выполни, Козлов не сыграл и получаса до своей замены) и заслуженно победили чемпиона.


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