Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что отмена лимита на легионеров без прекращения финансирования клубов из госбюджета не даст эффекта.
"Лимит предоставил молодым шанс. Допустим, из моей сборной 1996 года рождения многие заиграли на серьезном уровне. Головин, Антон Митрюшкин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Рамиль Шейдаев, Александр Зуев. Финалы чемпионатов Европы для 17– и 19-летних их здорово закалили. Все, чтобы заиграть в Премьер-лиге, у них имелось — оставалось окрепнуть физически.
Двое уже являются членами национальной сборной. Это Головин и Баринов. Думаю, в ближайшее время к ним добавятся другие. Главный критерий моей работы — чтобы ребята дорастали до национальной команды страны.
Поддерживаю ли я лимит на легионеров в РПЛ? Все говорят "А", но почему-то никто не говорит "Б". Проблема не в лимите, а в том, что большинство клубов финансируются из госбюджета. Отсюда — стремление руководителей эти средства быстро освоить. Но если бы клубы работали по рыночным принципам, то сами уделяли бы большое внимание подготовке резерва. Возникла бы конкуренция!
Если же просто убрать лимит, сохранив бюджетное финансирование, ничего не будет. Путь один — переход на рыночные рельсы. Да, в этом случае поначалу наш футбол может откатиться на несколько шагов назад. Зато будут заложены правильные механизмы. И когда они заработают, мы эти временные потери быстро компенсируем и получим мощную отдачу", - цитирует Хомуху "Советский спорт".
Дмитрий Хомуха: в РПЛ нужно отказаться от госбюджета. Откатимся назад, но заложим правильные механизмы
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