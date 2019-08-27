Сергей Жуков: абсолютно уверен, что Акинфеев в обозримом будущем может возглавить ЦСКА
Знаменитый певец и болельщик ЦСКА Сергей Жуков выразил уверенность, что его давний друг голкипер Игорь Акинфеев в будущем станет тренером "армейского" клуба.
фото: социальная сеть Instagram
"Абсолютно уверен в том, что Игорь в обозримом будущем может возглавить ЦСКА. Но вначале ему нужно поработать с детьми, а может быть и с молодежными командами, пару лет. Люди будут смотреть ему в рот, ловить каждое слово. Уважение к Игорю безусловное. Тренер может быть со множеством регалий, но если его не уважают в коллективе, то у него ничего не получится. Если бы зашел Игорь и сказал — "Ну-ка собрались!", собрались бы все. Не знаю, получается ли настолько у Гончаренко, но у Игоря точно получится", - приводит слова артиста Sport24.
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