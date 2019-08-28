Экс-защитник "Спартака" Филипенко: люди пишут в комментариях, что я "деревянный", но считаю себя одним из лучших в чемпионате Беларуси
Защитник БАТЭ Егор Филипенко, который был игроком московского "Спартака" с 2008 по 2012 год, рассказал о критике со стороны болельщиков в интернете.
Фото: "Спорт-экспресс"
"Меня постоянно критикуют. И, знаете, я могу выслушать какую-то конструктивную критику, это абсолютно нормально. Но когда люди пишут в комментариях, как ты говоришь, "столб", "деревянный" и так далее… Ну, мне смешно. Потому что объективно это полная чушь. Я себя считаю одним из лучших центральных защитников в чемпионате, и об этом говорит мой уровень игры, моя статистика", — рассказал Филипенко в интервью YouTube-каналу "Футболка".
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