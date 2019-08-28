Экс-защитник "Спартака" Филипенко: люди пишут в комментариях, что я "деревянный", но считаю себя одним из лучших в чемпионате Беларуси

Защитник БАТЭ Егор Филипенко, который был игроком московского "Спартака" с 2008 по 2012 год, рассказал о критике со стороны болельщиков в интернете.

Фото: "Спорт-экспресс"