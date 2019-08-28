Василий Уткин: "Зенит" предложил за Алексея Миранчука мегаденьги

Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что "Зенит" намерен приобрести братьев Миранчуков из "Локомотива".



Фото: ФК "Локомотив"

"Насколько я знаю, "Зениту" нужен один, а именно Алексей, и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс/минус (тогда было 30 миллионов евро).



Насколько я знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, что это правда, хотя лично я Алексея не спрашивал. Безусловно, тут и спрашивать нечего, того же хочет и Семин. Но вопрос не закрыт. Тогда кто готов продать Алексея Миранчука и торпедировать сезон "Локо" тем самым?.. Я этого не знаю", – написал Уткин в своем телеграм-канале.