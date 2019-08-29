"Если брать группу "Локомотива", то удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные — "Лион", "Бенфика", "РБ Лейпциг" — все команды неприятные, со всеми "Зенит" играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть", как говорится. "Бенфика" — чемпион, "Лейпциг" — самая сильная команда из четвертой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал "Динамо Загреб", но ничего страшного. Мне казалось, что с ними будет полегче, чем с остальными. Хотя мы не фавориты ни с кем. Будет интересно.
Нет ли разочарования, что "Зениту" попалась не "группа смерти"? Я очень хотел "Реал", честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане "Локомотиву" повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы", - цитирует Дзюбу ФК "Зенит".
Артем Дзюба: очень хотел "Реал". В этом плане "Локо" повезло, зато у "Зенита" есть шанс выйти из группы
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: "Спорт день за днем"
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