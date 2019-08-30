ЦСКА согласовал переход нападающего Николая Комличенко

Известный журналист Василий Конов рассказал в своём телеграм-канале, что армейский клуб в скором времени официально пополнится лидером атак "Млады Болеслав" Николаем Комличенко.

Фото: metaratings