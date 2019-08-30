"Ура! "Млада" согласилась на условия ЦСКА, препятствий для перехода Комличенко нет. Нападающий совсем близко. Формально ещё не в ЦСКА, но тут вопрос подписи/медосмотра/проморолика на клубном канале. Ждём!", - написал Конов.
В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Он забил 29 голов в 32 матчах.
ЦСКА согласовал переход нападающего Николая Комличенко
Известный журналист Василий Конов рассказал в своём телеграм-канале, что армейский клуб в скором времени официально пополнится лидером атак "Млады Болеслав" Николаем Комличенко.
Фото: metaratings
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