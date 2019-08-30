Душан Анджелкович: "Урал" не должен стать преградой к целям "Краснодара" и "горожане" смогут выиграть
Экс-защитник "Краснодара" Душан Анджелкович считает, что его бывшая команда должна обыграть "Урал" в 8-м туре чемпионата России.
фото: ФК "Краснодар"
"Слежу за чемпионатом России. Эта одна из лучших лиг, очень интересное соперничество и борьба. Кубанцы уже несколько лет являются одними из лидеров, борются за призовые места и нынешний розыгрыш не исключение. Думаю, что "Урал" не должен стать преградой к целям "Краснодара" и "горожане" смогут выиграть", — цитируют "Известия" Анджелковича.
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