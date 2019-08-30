Душан Анджелкович: "Урал" не должен стать преградой к целям "Краснодара" и "горожане" смогут выиграть

Экс-защитник "Краснодара" Душан Анджелкович считает, что его бывшая команда должна обыграть "Урал" в 8-м туре чемпионата России.

фото: ФК "Краснодар"