Игорь Шалимов: результаты в еврокубках такие, что под сомнение поставлен уровень нашего чемпионата

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о поражениях российских клубов в квалификации еврокубков. Ранее "Спартак" вылетел из Лиги Европы, а "быки" не сумели выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

Фото: Sportbox