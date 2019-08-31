Гильерме: у "Локомотива" есть потенциал, чтобы занять первое-второе место (видео)

Вратарь "Локомотива" Гильерме прокомментировал поражение от "Ростова", передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

Фото: Rusfootball.info





- У нас было два момента, поэтому нет вопросов к нашей игре и к нашему желанию выиграть. "Локомотиву" сегодня не повезло.- Все подумали, что там был офсайд. Но потом оказалось, что пас назад был от нашего игрока. Такое бывает.- Как я и говорил, нам не повезло. Были моменты, чтобы даже выиграть. Такой день бывает. Нужно поднять голову и идти дальше. У нас есть потенциал, чтобы занять первое-второе место.- Мы его поддержали. Как и всех новичков. Он 2 дня назад пришел в команду и вышел в начале первого тайма. Во втором уже начал обретать уверенность. Ему нужно время, чтобы адаптироваться.