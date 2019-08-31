Гильерме: у "Локомотива" есть потенциал, чтобы занять первое-второе место (видео)

- У нас было два момента, поэтому нет вопросов к нашей игре и к нашему желанию выиграть. "Локомотиву" сегодня не повезло.
- Во время второго гола показалось, что все как-будто остановились...
- Все подумали, что там был офсайд. Но потом оказалось, что пас назад был от нашего игрока. Такое бывает.
- Почему в концовке не получилось сравнять?
- Как я и говорил, нам не повезло. Были моменты, чтобы даже выиграть. Такой день бывает. Нужно поднять голову и идти дальше. У нас есть потенциал, чтобы занять первое-второе место.
- Как приняли Жоау Мариу?
- Мы его поддержали. Как и всех новичков. Он 2 дня назад пришел в команду и вышел в начале первого тайма. Во втором уже начал обретать уверенность. Ему нужно время, чтобы адаптироваться.