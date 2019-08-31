Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони прокомментировал информацию о том, что он близок к уходу из клуба.
"Да, я тоже читал все эти новости. Но пока я ничего об этом не знаю. Могу точно за себя сказать, что никакого решения еще не принято. Если честно, я очень надеюсь еще сыграть в воскресенье против "Спартака". Так что пока я игрок "Зенита".
Клуб делает все для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Можно даже сказать, что я ощущаю себя в Петербурге как дома. По сравнению с Италией здесь очень высокое качество жизни", - цитирует Ригони "Фонтанка".
Эмилиано Ригони: пока я игрок "Зенита"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»