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Эмилиано Ригони: пока я игрок "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони прокомментировал информацию о том, что он близок к уходу из клуба.

"Да, я тоже читал все эти новости. Но пока я ничего об этом не знаю. Могу точно за себя сказать, что никакого решения еще не принято. Если честно, я очень надеюсь еще сыграть в воскресенье против "Спартака". Так что пока я игрок "Зенита".

Клуб делает все для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Можно даже сказать, что я ощущаю себя в Петербурге как дома. По сравнению с Италией здесь очень высокое качество жизни", - цитирует Ригони "Фонтанка".


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Теги: Ригони Спартак Зенит
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