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Алекс Крал: надеюсь, в следующем сезоне "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов

Новичок "Спартака" Алекс Крал поделился впечатлениями и ожиданиями от перехода в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
— Вы пришли к нам из пражской «Славии», у которой тоже красно-белые цвета. Будет проще адаптироваться?

— Да, цвета такие же. Те, к которым я привык и которые люблю. Первый раз в жизни приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый. Стадион и музей тоже прекрасные. Мне все понравилось, так что с нетерпением жду возможности сыграть.

33-й номер выбрал, потому что я играл под этим номером и, по-моему, неплохо получалось! Так что хотел его сохранить.

— Вы не первый игрок из Чехии в истории «Спартака». Знаете других?

— Знаю Мартина Йиранека. И Марека Сухи: в этом году играл вместе с ним за сборную. Перед переходом на спрашивал его о «Спартаке», но через несколько дней мы встретимся в сборной снова. Обязательно расспрошу его о Москве, о людях в России, и обо всем остальном.

— Вас часто сравнивают с Давидом Луисом. И не только из-за внешности, но и за схожую манеру игры. Бразилец для вас образец?

— Нас сравнивают из-за одинаковых причесок. Если у меня получится стать для «Спартака» таким же важным игроком, каким был Давид Луис для «Челси», буду счастлив.

— Какие у вас сильные стороны?

— Не люблю говорить о своей игре. Но думаю, что мое главное качество – умение работать над собой и прогрессировать. И я делаю это каждый день.

— На этой неделе вы помогли пражской «Славии» выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. А какие цели ставите перед собой в «Спартаке»?

— Да, для «Славии» это большое событие. Я желаю своей прежней команде удачи. И надеюсь, что уже в следующем сезоне «Спартак» тоже будет играть в Лиге чемпионов! — заявил Крал клубной пресс-службе.


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