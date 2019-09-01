Алекс Крал: надеюсь, в следующем сезоне "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов

Новичок "Спартака" Алекс Крал поделился впечатлениями и ожиданиями от перехода в московский клуб.

Фото: ФК "Спартак"