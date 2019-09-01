Источник: "Тамбов" бесплатно арендует Мелкадзе и будет платить только 150 тысяч из 3 миллионов зарплаты

"Бизнес Online" сообщает , что полузащитник красно-белых продолжит карьеру в "Тамбове"

Фото: ФК "Спартак"

По информации издания, дебютант РПЛ бесплатно арендует молодого россиянина.



Клуб будет платить только часть зарплаты: из трех миллионов рублей "Тамбов" будет компенсировать только 150 тысяч.



В последнее время Мелкадзе не появлялся на поле в составе московской команды.