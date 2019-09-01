Артём Дзюба: переживаю, чтобы не забрали Оздоева и Мусаева. А то в "Спартаке" любят таких ребят (видео)

Нападающий "Зенита" и сборной России прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) и остался недоволен качеством газона на "Открытии"

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- Тяжёлый матч. Тяжёлое поле, всё в песке. У многих ноги начало сводить. Устали очень сильно, эмоциональная игра получилась. Самое главное, что мы победили.В прошлом году нам не удалось их дважды обыграть, несмотря на преимущество в каждом матче. Очень хорошо, что был VAR. Если бы не VAR, могли и проиграть. Я считаю, мы выиграли заслуженно.Во втором тайме "Спартак" неплохо атаковал, но у них не было ни одного момента, а мы могли им забить ещё.Переживаю только, чтобы не забрали Оздоева и Мусаева. А то у них любят здесь таких ребят, - приводит слова Артёма Дзюбы корреспондентПётр Газин.