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Губерниев - об уходе Галактионова: Нагорных повел себя по-мужски

Комментатор Дмитрий Губерниев похвалил председателя совета директоров "Локомотива" Юрия Нагорных после объявления об уходе Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Губерниев считает, что клубу необходимо было раньше расставаться с главным тренером. Он отметил, что Юрий Нагорных поступил правильно.

"Слишком затянулась эта эпопея. Надо было делать все это раньше. Набор футболистов не для штурма призовых мест, понятно, но хромает самоотдача и команда выглядит потухшей.

В любом случае, Нагорных молодец. Повел себя по-мужски, пришел и все объяснил", - сказал Губерниев "Советскому спорту".

Вчера, 6 ноября, на "РЖД Арене" состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и казанским "Рубином". "Железнодорожники" проиграли со счетом 0:1.

На послематчевой пресс-конференции председатель совета директоров красно-зеленых объявил об уходе главного тренера Михаила Галактионова.

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