Губерниев - об уходе Галактионова: Нагорных повел себя по-мужски

"Слишком затянулась эта эпопея. Надо было делать все это раньше. Набор футболистов не для штурма призовых мест, понятно, но хромает самоотдача и команда выглядит потухшей.
В любом случае, Нагорных молодец. Повел себя по-мужски, пришел и все объяснил", - сказал Губерниев "Советскому спорту".
Вчера, 6 ноября, на "РЖД Арене" состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и казанским "Рубином". "Железнодорожники" проиграли со счетом 0:1.
На послематчевой пресс-конференции председатель совета директоров красно-зеленых объявил об уходе главного тренера Михаила Галактионова.