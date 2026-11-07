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Мостовой дал прогноз на матч "Краснодар" - ЦСКА

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 14 тура РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Александр Мостовой считает, что встреча завершится ничьей. Он отметил, что "армейцы" могут спокойно победить "быков", если проведут грамотную игру.

"В этой игре фаворита нет - ставлю на ничью.
С одной стороны, "Краснодар" играет дома и должен играть с позиции силы, а с другой - ресурса-то нет. Допускаю, что для ЦСКА этот матч может стать легкой прогулкой, если они грамотно все сделают. Могут окончательно прибить "Краснодар" сегодня", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Встреча пройдет на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, "быки" располагаются на пятой строчке.

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