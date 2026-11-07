Мостовой дал прогноз на матч "Краснодар" - ЦСКА

"В этой игре фаворита нет - ставлю на ничью.С одной стороны, "Краснодар" играет дома и должен играть с позиции силы, а с другой - ресурса-то нет. Допускаю, что для ЦСКА этот матч может стать легкой прогулкой, если они грамотно все сделают. Могут окончательно прибить "Краснодар" сегодня", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".
Сегодня, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Встреча пройдет на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, "быки" располагаются на пятой строчке.