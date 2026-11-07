Наумов назвал причины, по которым Евсеев подходит "Локомотиву"

"У него очень жесткий характер, он может дисциплину наладить.Как он в Махачкалу пришёл, сразу же команда поднялась. Он уже бывал в такой ситуации, когда вытаскивал команды из нижней части таблицы, и не раз это было. Он прекрасно знает "Локомотив", он сам локомотивец, болельщики его поддержат", - сказал Наумов "Матч ТВ".
Главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года был Михаил Галактионов. Всего под его руководством команда провела 157 матчей, одержала 74 победы, 38 раз сыграла вничью и потерпела 45 поражений.
На данный момент "железнодорожники" занимают 15-е, предпоследнее, место в турнирной таблице РПЛ с 11 баллами.