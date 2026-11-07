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Стал известен лучший игрок "Краснодара" по итогам октября

Объявлен лучший игрок "Краснодара" по итогам прошлого месяца.
Фото: ФК "Краснодар"
Пресс-служба "Краснодара" официально сообщает, что Жоау Батчи признан лучшим игроком команды по итогам октября. В тройку лучших также вошли Илья Вахания и Джон Кордоба.

Батчи в октябре отметился в составе "Краснодара" двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Он признан лучшим игроком месяца второй раз подряд.

По итогам 13 сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе.

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