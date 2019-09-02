Полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификационного раунда чемпионата Европы U21.
6 сентября команда сыграет с Сербией, а 10 сентября — на выезде с Болгарией. Также Уткин прокомментировал травму своего одноклубника по "Краснодару" Магомеда-Шапи Сулейманова, который получил повреждение в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом", из-за чего не поможет молодежной сборной России в предстоящих играх.
"У нас хорошая атмосфера, все рады друг друга видеть. Соперники? Сербы — очень квалифицированные игроки, играют в основе своих команд. По Болгарии пока не могу ничего сказать.
Травма Шапи — это большая потеря. Но будем справляться без него", - цитирует Уткина Sport24.ru.
Даниил Уткин: травма Шапи - большая потеря для молодежной сборной, но будем справляться без него
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