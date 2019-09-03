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Сергей Прядкин: у РФС есть предложения для повышения статусности Кубка России»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в ближайшее время лига планирует реформировать Кубок России в коммерческом плане.
Фото: ТАСС
"Была обширная повестка дня. Начнем с того, что вопрос судейства — только один из всей повестки. Обсуждали реформу Кубка России, точнее его регламент в части коммерческих прав. Рассматривали исполнение реализации прав на освещение чемпионата России, Суперкубка.

У нас есть предложения от основного партнера: Олимп прислал свои предложения на ближайшие три года. Сегодня принято решение собрать все предложения и от других компаний, но у Олимпа право первой руки. Есть еще два предложения. Решение примем к следующему собранию, кто будет титульным и основным партнером.

По Кубку России есть предложения от РФС, чтобы повысить статусность турнира. Завтра будет жеребьевка. В части коммерческих прав клубов и РФС есть ряд предложений, которые регулируют рабочие моменты. По коммерции — есть предложение создать рабочую группу совместно с РФС. В течение двух недель доработаем и примем решение", - цитирует Прядкина Sport24.ru.


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Теги: Прядкин
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