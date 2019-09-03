Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитров на матче 8-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" (0:1). Главным судьей встречи был Виталий Мешков.
"Что касается работы Мешкова, то матч прошел очень хорошо. Сама игра была боевая, страсти кипели, гол забит красивый. Для нас главное, что к нам нет вопросов. Специалисты давали комментарии по каким-то карточкам, но я считаю, что арбитры полностью справились с игрой.
Если говорить о голе, арбитру сложно было разглядеть игру рукой Бакаева. Но в итоге гол был отменен правильно. В очередной раз мы убеждаемся, что VAR — помощь арбитрам", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: в матче "Спартак" - "Зенит" арбитры полностью справились со своей работой
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