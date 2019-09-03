Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Игоря Панина в матче 8-го тура РПЛ между "Уфой" и "Оренбургом" (1:2).
"Слова Газизова и Евсеева после "Уфа" - "Оренбург"? Арбитр Панин проводил второй матч в лиге. В ходе игры он принял три ключевых момента, которые оказались правильными для всех. Инспектор оценил его работу положительно. И слышать после игры такие комментарии… За игру арбитр получил оценку пять с плюсом", - цитирует Егорова Sport24.ru.
После игры Евсеев сказал: "Мы один "Газпром" обыграли до этого, а второй "Газпром", дочерний, не смогли». В прошлом туре "Уфа" на своем поле победила "Зенит" (1:0), который спонсирует ПАО "Газпром".
При этом генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что арбитры жесточайше влияют на результат.
Александр Егоров: арбитр Панин получил за матч "Уфа" - "Оренбург" пять с плюсом
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