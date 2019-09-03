Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал тот факт, что "Сочи" в летнее трансферное окно пополнили восемь футболистов "Зенита".
"Сочи" взял в аренду и купил восемь человек. Эту команду смело можно назвать "Зенит-3". Это беспрецедентно, чтобы в одно трансферное окно из одной команды в другую перешло сразу восемь человек, включая Нобоа. А это серьезный уровень.
Команда не должна вылететь. Иначе это будет смешно. В матче с "Рубином" сочинцы показали, что умеют играть, когда победили соперника со счетом 3:0", - цитирует Сафонова "Евро-футбол".
Алексей Сафонов: "Сочи" смело можно назвать "Зенит-3"
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