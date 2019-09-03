"Влашич — футболист, которого мы уже хорошо знали. Поэтому здесь ситуация немного отличалась от обычной, когда ты берёшь футболиста впервые. В данном случае мы уже понимали, что это футболист, который органично вписался в команду и приносит пользу. Поэтому было принято такое решение.
Жалеем ли, что изначально не прописали с "Эвертоном" сумму выкупа? Мы договаривались с ливерпульским клубом, признательны его руководству и думаем, что договорились достаточно адекватно", — приводят слова Бабаева "Известия".
Роман Бабаев: признательны "Эвертону", что адекватно договорились по Влашичу
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о полноценном трансфере полузащитника "Эвертона" Николы Влашича, который на протяжении года выступал за "армейский" клуб на правах аренды.
Фото: РИА Новости
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