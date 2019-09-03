В семье полузащитника Романа Зобнина произошло пополнение

Во вторник, 3 сентября, у полузащитника "Спартака" и сборной России произошло радостное событие.

Фото: Instagram Рамины Зобниной

Жена футболиста Рамина выложила фотографию с новорождённой дочкой, написав: "Дождались… С днем рождения, наша сладкая булочка. 3.09.2019". У Зобниных уже есть сын, родившийся в 2016 году.Зобнин - чемпион России по футболу (2017), а также его бронзовый призёр (2018). В 2017 году он стал обладателем Суперкубка России.