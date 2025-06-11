«Думаю, мы должны поближе быть, а не на 23 месте. Это нас недооценили! Мы в Европе на 6-7 место претендуем. Не знаю, почему нас так низко поставили. Все критерии, по которым определяется место, очень спорные», - цитирует Семина Sport24.
Первое место в рейтинге заняла АПЛ - средний уровень клубов из Англии оценен в 92,6 балла. На второй позиции Серия А (87), а на третьей - испанская Примера (87). На четвертом месте немецкая Бундеслига (86,3). Пятерку сильнейших замкнула французская Лига 1 (85,5).
Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ первое место занял футбольный клуб «Краснодар», на второй строчке расположился «Зенит», а на третьей - ЦСКА.
Семин - о рейтинге РПЛ от Opta: мы в Европе на 6-7 место претендуем
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на рейтинг Opta, согласно которому РПЛ занимает 23-е место.
Фото: ФК "Локомотив"