"Акрон" расстался с тремя полузащитниками

Как сообщает пресс-служба команды в своем телеграм-канале, тольяттинский клуб покинули полузащитники Владимир Москвичев, Владимир Хубулов и Мавис Чибота.
С Москвичевым и Хубуловым завершились арендные соглашения. Игроки вернутся в «Торпедо» и «Крылья Советов» соответственно. Чибота провел сезонвторую половину сезона в аренде в израильском «Бней Сахнине», по завершению которой «Акрон» расторг по обоюдному согласию контракт с конголезским игроком.
В прошедшем сезоне 25-летний Москвичев принял участие в 18 встречах за тольяттинский клуб во всех турнирах, забив один гол. Хубулов сыграл в 29 играх. На счету 24-летнего полузащитника шесть забитых мячей.
Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Акрон» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 баллов.
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Фото: ФК "Акрон"