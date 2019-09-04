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Виктор Гончаренко: сказал Дзагоеву, чтобы он был готов к матчу с "Аланией". Обещал, что будет!

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о жеребьёвке 1/16 финала Кубка России, по итогам которой в соперники "армейцам" досталась "Алания".
Фото: "Чемпионат"
"Первая мысль после жеребьёвки была, что на ней явно присутствовал Дзагоев. Сказал ему, чтобы он теперь был готов к этому матчу. Обещал, что будет! У нас Алан из Владикавказа, оттуда же принадлежащий нам Хетаг Хосонов. Это футбольный регион, команда была чемпионом страны. Все мы желаем, чтобы "Алания" опять возродилась, вышла в Премьер-Лигу. Знаем, что она начинает подниматься, пришло новое руководство в лице Владимира Габулова, правильный тренер — Спартак Гогниев. Понимаем, что нас ждёт напряжённый матч.

Во Владикавказе активные болельщики, которые любят футбол и яростно поддерживают свою команду. Посмотрим, кто у нас сможет подойти к этому матчу в таком плотном, напряжённом графике. В любом случае, нам хотелось бы наконец-то шагнуть в следующий раунд, чего не удавалось сделать несколько лет подряд. Сейчас график с Кубком очень плотный, но зато в случае выхода в 1/8 финала снова смогут получить практику футболисты, которые редко появляются на поле. Так что мы будем стараться пройти дальше", — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.


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Теги: Гончаренко Дзагоев ЦСКА Алания Кубок России
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